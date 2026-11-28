Опасный предмет обнаружен в Лоухском районе возле посёлка Сосновый. Специалисты изъяли и уничтожили боеприпас, приняв все меры безопасности.

Фото: Пресс‑служба Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения

В Лоухском районе Карелии обезвредили опасную находку — авиабомбу ФАБ‑500 времён СССР. Полтонны взрывчатки обнаружили в лесу неподалёку от посёлка Сосновый: при расчистке полосы отвода ЛЭП бригада, спиливавшая кустарники, наткнулась на взрывоопасный предмет в 20 метрах от линии электропередачи.

На место оперативно выехали специалисты подразделения взрывных работ Карельской поисково‑спасательной службы. По оценке руководителя группы, речь шла о полностью снаряжённой бомбе производства СССР — без хвостового оперения, с габаритами боевой части 50 × 170 см.

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Совместно с Невским спасательным центром МЧС России спасатели изъяли боеприпас и уничтожили его в карьере «Беличье», расположенном в 40 км от места находки. Для минимизации последствий взрыва бомбу поместили на семиметровую глубину в песчаный слой. В результате подрыва разлёт осколков не превысил 100 метров.

В Карелии находки взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны — не редкость, особенно в бесснежный период. Чаще всего такие опасные объекты замечают дачники, туристы, грибники и поисковые отряды. Как отметил председатель Госкомитета Карелии по безопасности Олег Поляков, с начала года специалисты обезвредили уже 428 подобных предметов. Большинство из них находят в районах, где в годы войны шли активные бои.

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Глава ведомства напомнил жителям, как действовать при обнаружении подозрительного предмета:

ни в коем случае не трогайте находку — со временем взрывоопасные материалы становятся только опаснее;

обозначьте место, отведите людей на безопасное расстояние и сразу сообщите в полицию или по номеру 112;

не перемещайте предмет; по возможности зафиксируйте его на фото и определите координаты;

далее следуйте указаниям правоохранителей.

За незаконное хранение взрывоопасных предметов грозит уголовная ответственность. При этом в Карелии действуют программа денежного стимулирования граждан добровольно сдающих боеприпасы и взрывчатые вещества: в 2026 году за сданное взрывоопасное устройство времен ВОВ можно получить вознаграждение за счёт средств республиканского бюджета, а сам сдавший освобождается от уголовной ответственности.

Фото: Пресс‑служба Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения