Сегежанку поздравили со 100-летним юбилеем

Фото: Петрозаводск говорит

Вековой юбилей отметила 27 ноября жительница Сегежи Антонина Павловна Вискуп, труженик тыла и ветеран труда. О почтенной имениннице рассказал на своей странице в соцсети глава Сегежского округа Рашид Бескембиров.

В годы Великой Отечественной войны в эвакуации на Урале Антонина Павловна совсем юной девочкой трудилась наравне со взрослыми: работала на лошадях и вязала тёплые вещи для фронта. После войны с семьей вернулась в Карелию, в Сегежу, где прошла вся её дальнейшая жизнь.

Антонина Павловна работала телефонисткой в узле связи, в химкорпусе Сегежского ЦБК. Её добросовестный труд отмечен медалью «Ветеран труда». Жизненный путь Антонины Павловны – пример стойкости, трудолюбия и любви к родной земле, отметил глава округа.

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Испытаний было много в жизни Антонины Павловны, но несмотря ни на что она сохранила доброту и искреннюю любовь к людям. К счастью, сегежанку окружают заботой и теплом любящие дети, внуки и правнуки.

Рашид Бескембиров поздравил именинницу со знаменательной датой и пожелал Антонине Павловне крепкого здоровья, бодрости, мирного неба и долгих счастливых лет в окружении близких.