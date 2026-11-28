Благодаря поправке Главы республики в законопроект объём федеральной поддержки вырастет на 15 млрд рублей. Средства пойдут на ключевые социальные программы, здравоохранение, образование, культуру и развитие инфраструктуры.

Фото: Пресс-служба Правительства РК

Проект закона о бюджете на 2027 год сегодня находится на рассмотрении в Законодательном Собрании Карелии. Общий объем федеральной поддержки стал известен после принятия Государственной Думой бюджета страны. К дотации в размере 9 млрд рублей, предусмотренной в первой редакции регионального бюджета прибавили целевую поддержку в размере 15 млрд рублей. Итоговая сумма составит 24 млрд рублей.

Дополнительные ресурсы позволят расширить финансирование приоритетных направлений в регионе. «Детский бюджет» увеличат благодаря поправке на 6,4 млрд рублей. Средства будут направлены на организацию горячего питания в школах, обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих в Арктической зоне Карелии. Также предусмотрены оснащение детских поликлиник, снабжение школ, обустройство спортивных и игровых площадок в муниципальных образования,

отметил Артур Парфенчиков.

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Более 5 млрд рублей выделят на ежемесячные пособия по рождению и воспитанию детей для почти 27,5 тыс. получателей, ещё 1,085 млрд рублей станут региональной доплатой для порядка 20 тыс. пенсионеров. Около 1 млрд рублей предусмотрено на совершенствование системы социальной защиты.

Бюджет позволит решить и ряд адресных задач: обеспечить жильём 92 детей‑сирот, организовать уход за пожилыми и людьми с ограниченными возможностями здоровья, поддержать 355 граждан по социальным контрактам. Кроме того, федеральные средства помогут модернизировать социальные учреждения — в планах обновление Видлицкого и Петрозаводского домов‑интернатов, а также Комплексного центра социального обслуживания населения республики.

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На повышение качества медицинских услуг дополнительно выделят свыше 1 млрд рублей. Деньги пойдут на капитальный ремонт 10 больниц и поликлиник, закупку 4 современных томографов, создание амбулаторий в Шуе и Чалне‑1, строительство фельдшерских пунктов в Ново‑Стеклянном, Онежском, Тиуруле и Куйтеже, а также на оснащение республиканского перинатального центра. Ещё 636 млн рублей зарезервированы для обеспечения лекарствами людей с ограниченными возможностями, ветеранов боевых действий, пациентов с диабетом, орфанными, онкологическими и сердечно‑сосудистыми заболеваниями.

Развитие образования и спорта также остаётся в приоритете: более 3 млрд рублей направят на обновление спортивных объектов, ремонт 17 школ, а также на модернизацию учебных корпусов и общежитий учреждений среднего профессионального образования.

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В сфере культуры предусмотрено 600 млн рублей. Ключевым проектом станет начало реконструкции Национального музея Республики Карелия. Кроме того, планируется создать 4 модельные библиотеки (в Костомукше, Петрозаводске, Ильинском и Чалне) и 6 детских культурно‑просветительских центров (в Надвоицах, Сегеже, Петрозаводске, Пряже, Кеми и Шелтозере). Часть средств также пойдёт на подготовку к празднованию 800‑летия крещения карелов.

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Экономическое развитие и модернизация инфраструктуры тоже получили дополнительное финансирование. 1,4 млрд рублей пойдут на завершение строительства объектов здравоохранения, 487 млн рублей — на обновление коммунальных сетей и формирование комфортной городской среды. На ремонт дорог и обновление общественного транспорта выделят 2,6 млрд рублей: в течение года планируют модернизировать участки трасс на направлениях Кола — Калевала — Лонка, Войница — Вокнаволок — Костомукша, Суоярви — Койриноя, Ляскеля — Янис, а также дорогу в посёлке Лахденкюля.

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Для поддержки территорий предусмотрено 1,5 млрд рублей на развитие сельских районов и малых городов — в том числе на капремонт гимназии в Костомукше и модернизацию инженерных сетей в Костомукше и Сортавале. Представителям агробизнеса, сельского туризма и сельхозпроизводителям выделят более 35 млн рублей, малым и средним предпринимателям — 50 млн рублей.

Законопроект о бюджете будет рассмотрен на профильном комитете, а 3 декабря парламентарии обсудят его во втором, окончательном чтении.