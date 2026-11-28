Вторая по мощности за все время атака – были сбиты 1246 БПЛА

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За прошедшую ночь были перехвачены и уничтожены 1246 украинских беспилотников над 14 российскими регионами.

По данным Минобороны, сегодня ночью были сбиты 1246 БПЛА. Самая массовая ночная атака была отражена 17 ноября – тогда сбили 1441 дрон. Также крупные ночные атаки БПЛА были 16 ноября – силы ПВО сбили 1336 дронов и 29 октября – было сбито 1214 БПЛА.

Утром в субботу, 28 ноября, ведомство сообщило, что за ночь были перехвачены и уничтожены 1246 украинских беспилотников над Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Смоленской, Воронежской, Калужской, Тульской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и Башкирией.

Атака беспилотников стала одной из крупнейших ночных атак за все время, отмечает РИА Новости на основании данных Минобороны РФ.