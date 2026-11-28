Иномарка слетела с ночной дороги в Беломорске

Фото: Госкомитет Карелии по безопасности

Пожарные работали на месте ночного ДТП, которое произошло сегодня, 28 ноября, около часа ночи на пересечении улиц Лесной и Архангельской в Беломорске.

Водитель легкового автомобиля Nissan потерял контроль над транспортным средством, в результате иномарка опрокинулась. В 01:11 сигнал о дорожном происшествии поступил спасателям, сообщил Госкомитет Карелии по безопасности.

Image Фото: Госкомитет Карелии по безопасности

Пожарные Беломорска выезжали для ликвидации последствий аварии. Огнеборцы обследовали место ДТП, отключили аккумулятор в легковом автомобиля и вернули его на дорогу.

Пострадавших нет, добавили в ведомстве.