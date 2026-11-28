Система информации на автовокзале Петрозаводска приятно удивляет жителей и гостей региона

Фото: Петрозаводск говорит

Пассажиры оценили преображение автовокзала в карельской столице. В зале ожидания и на платформах установлены современные светодиодные экраны, которые не только отображают расписание автобусов, но и служат настоящим источником знаний и полезной информации.

«Я впервые оказалась на автовокзале после ремонта и была приятно удивлена. Голубой экран прямо на платформе привлек мое внимание. Я узнала много нового, особенно понравились рубрики «кулинария» и «интересное». Например, я открыла для себя слово «снежура» – это такое красивое природное явление, когда на воде образуется скопление мокрого снега, похожее на взбитые сливки», –- делится впечатлениями жительница Пряжинского района.

А главное, эти «умные» табло играют важную роль в обеспечении безопасности. Они могут оперативно транслировать информацию от МВД, МЧС, а также использоваться для оповещения населения в экстренных ситуациях.

Таким образом, автовокзал Петрозаводска стал не просто транспортным узлом, а современным информационным центром, где пассажиры могут с пользой провести время в ожидании своего рейса.