Жители Карелии делятся уникальными кадрами, сделанными в России и за рубежом

Фото: нейросеть Алиса AI

Конкурс «География впечатлений», который проводят портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама», подходит к своему завершению. З0 ноября мы подведём итоги месяца и выберем победителя. Ранее мы уже опубликовали часть ноябрьских конкурсных работ, сегодня представляем новых участников.

Знакомьтесь:

Владимир Винецкий: «Для жителя карельских лесов и равнин Кавказ – сказочное царство. На фоне зелёных склонов высятся древние снеговые шапки. По сравнению с этим тысячелетним величием вся прошедшая жизнь – лишь мгновение! И остаётся замереть посреди горного пейзажа, причащаясь к красоте и покою этих мест».

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Оксана Антохина: «На фото мой супруг Антон в туристическом комплексе «Фермер» по дороге в Санкт-Петербург».

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Дарья Иванова: «На снимке я на берегу Чёрного моря вблизи аэропорта Батуми, Грузия. Фото сделано в момент посадки самолета. Я стою прямо под пролетающим самолетом. Незабываемые впечатления!»

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Татьяна Фалина: «На фото – мои дочери и я. Фотографии сделаны в ноябре этого года в Москве. Приехали отдохнуть и посетить XX юбилейную выставку в новом манеже «Золотая черепаха». Я в футболке, на которой написано «Владимировна по батюшке»: сняла для фотографии верхнюю одежду, чтоб запечатлеть всю свою «горячую» натуру. В моём самом любимом уголке нашей России!»

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Алёна Дмитриева: «Я живу в городе Кемь. Давно хотела побывать в Волгограде, и вот этим летом мечта моя сбылась. Впечатлений море: красивый город, много зелени, а главное, конечно, Мамаев курган и Родина-мать! Это такое великолепие, не хватит слов, чтоб описать, надо видеть! На фото я со своими прекрасными дочками, мы все вместе были в этой поездке».

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Марина Кузьмина: «В 2017 и 2018 годах, по приглашению моей тёти Надежды, которая живёт с семьёй в Германии, у меня случились два путешествия мечты. 2017 год — Испания, 2018 год — Италия. Это было незабываемо! Средиземное море (его волны чуть не унесли меня на дно морское). Сады парка Маримуртры в Бланесе, Саграда Фамилия в Барселоне… А ещё два очаровательных французских городка — Коллиур и Перпиньян недалеко от границы с Испанией. Италия поразила сплетением истории, архитектуры и красоты. Рим. Милан. Венеция. Верона... Я вижу это! Я могу прикоснуться к истории! В этих путешествиях я прожила новую, наполненную яркими красками и впечатлениями, маленькую жизнь. Пусть же память хранит их как можно дольше! Путешествуйте и будьте счастливы!»

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Приём работ на конкурс завершён. Победителя месяца мы объявим в понедельник, 30 ноября. Оценивать конкурсные работы будет редакция. Основными критериями являются оригинальность фотографии, соответствие теме конкурса, содержательная привлекательность, гармоничная композиция, качество.

Победителю каждого месяца достанется приз — билеты в Музыкальный театр Республики Карелия на двоих.

Самые интересные снимки будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Конкурс продлится до конца ноября 2026 года. Подробности по тел. 53-13-13.

