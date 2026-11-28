Мировая премьера шоу-балета состоялась на AI Journey и стала одновременно ярким художественным событием и серьёзным инженерным экспериментом

Фото: Сбер

В день открытия международной конференции AI Journey Сбер представил первое в мире балетное шоу с участием человекоподобных роботов Сбера — Юни, созданное совместно с Академией танца Бориса Эйфмана.

Проект приурочен к 185‑летию Сбера. В нём соединились вековые традиции балета и передовые разработки в области робототехники. Академия танца Бориса Эйфмана известна тем, что совмещает классическую школу с современной хореографией и готовит универсальных артистов XXI века. Теперь её студенты стали наставниками для роботов: они показывали движения и хореографические элементы, а инженеры на их основе учили машины воспроизводить человеческую пластику.

Процесс обучения был поэтапным: сначала роботы осваивали отдельные элементы, затем учились выстраивать их в последовательности, держать ритм и синхронизироваться с партнёрами. Балет предъявляет высокие требования к точности, координации и взаимодействию — поэтому постановка стала сложным техническим вызовом. Для команды Сбера проект — способ продемонстрировать собственные наработки в управлении движениями, координации и синхронизации робототехнических систем. Результаты этих экспериментов могут пригодиться не только в искусстве, но и в других сферах.

По словам Бориса Эйфмана, художественного руководителя и президента Санкт‑Петербургского государственного академического театра балета, предложение банкастало неожиданным вызовом для академии.

Была проделана колоссальная работа, роботы затанцевали. И в этом танце отразились вечная борьба противоположностей и вечное стремление человечества к прогрессу,

— отметил он.

Андрей Белевцев, старший вице‑президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка, подчеркнул, что проект — важный шаг в развитии физического ИИ: робот учится воспринимать окружение, координировать движения и взаимодействовать с человеком в реальном времени.

Владислав Крейнин, старший вице‑президент и директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка, член попечительского совета Академии танца Бориса Эйфмана видит в проекте новую историю о взаимодействии человека и машины — не про службу и не про вытеснение, а про дуэт.

Человек приносит в танец эмоцию, робот — точность, и шаг за шагом они учатся слышать и поддерживать друг друга,

пояснил он.