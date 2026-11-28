Сегодня, 28 ноября, и в воскресенье, 29 ноября, на двух участках федеральной трассы «Кола» будут поочерёдно перекрывать одну из двух полос. О временном ограничении движения предупредили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Движение автомобилей по трассе ограничат в Ленобласти, на 24-м и 41-м километрах в Кировском и Всеволожском районах. Там будут перекрывать одну из двух полос движения в направлении Санкт-Петербурга. Ограничения движения связаны с ремонтными работами – на трассе восстанавливают деформационные швы.
На указанных участках трасса имеет по две полосы движения в каждом направлении. Уточняется, что по оставшейся свободной полосе автомобили смогут проехать со скоростью не более 40 км/ч.
Водителей попросили учитывать временные ограничения при планировании поездок и соблюдать требования дорожных знаков.
Сроки проведения работ дорожники могут изменить – это зависит от погодных условий.