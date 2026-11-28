Автомобилям разрешено ехать по одной полосе со скоростью не больше 40 км/ч

Фото сгенерировано Алиса AI

Сегодня, 28 ноября, и в воскресенье, 29 ноября, на двух участках федеральной трассы «Кола» будут поочерёдно перекрывать одну из двух полос. О временном ограничении движения предупредили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Движение автомобилей по трассе ограничат в Ленобласти, на 24-м и 41-м километрах в Кировском и Всеволожском районах. Там будут перекрывать одну из двух полос движения в направлении Санкт-Петербурга. Ограничения движения связаны с ремонтными работами – на трассе восстанавливают деформационные швы.

На указанных участках трасса имеет по две полосы движения в каждом направлении. Уточняется, что по оставшейся свободной полосе автомобили смогут проехать со скоростью не более 40 км/ч.

Image Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Водителей попросили учитывать временные ограничения при планировании поездок и соблюдать требования дорожных знаков.

Сроки проведения работ дорожники могут изменить – это зависит от погодных условий.