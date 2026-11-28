Четырнадцатилетняя девочка ушла гулять и не вернулась

Фото: Петрозаводск говорит

В Питкяранте ищут пропавшую девочку-подростка. Волонтеры просят помочь в поиске ребенка. Об этом сообщил паблик питкярантского поискового отряда «Длинный Берег».

По данным источника, 14-летняя девочка пропала накануне. В пятницу, 27 ноября, около 12 часов дня она ушла из дома на прогулку и не вернулась. До сих пор ее местонахождение неизвестно. Подросток была в черной куртке, черных брюках с сердечками, при ней черная шапка, но ногах белые кроссовки.

Image Фото: паблик Питкярантского ДПСО «Длинный Берег»

Как уточнили волонтеры, последний раз ее видели на видеокамерах около ФОКа.

Всех, кто видел пропавшего ребенка, просят сообщить в полицию или волонтерам.