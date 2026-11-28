Водоемы популярного у россиян места отдыха отравлены мышьяком

Фото: Петрозаводск говорит

Большими неприятностями и даже фатальными последствиями может обернуться долгожданный отдых наших соотечественников в Таиланде. Российским туристам призвали не купаться в некоторых водоёмах и быть осторожными с употреблением в пищу рыбы – она может быть смертельно опасна. В чем угроза, раскрыл канал BAZA.

Так, источник сообщает о мышьяковой катастрофе в стране. Именно поэтому реки Таиланда стали губительными и смертельно опасными.

По данным BAZA, загрязнение рек начали фиксировать в начале прошлого года на севере страны. Особенно серьёзная ситуация сложилась в провинциях Чианграй и Чиангмай. Эти направления популярны у любителей экстремального отдыха – их выбирают поклонники горных походов и сплавов.

Концентрация мышьяка в отдельных реках превысила норму в 28 раз. Стала гибнуть рыба, также мышьяк обнаружили в креветках, моллюсках, сельскохозяйственных растениях. Сейчас яд находят и в организмах десятков местных жителей.

В российском посольстве в Таиланде сообщили, что рекомендуют туристам пить только обработанную воду, не купаться в водоёмах, где действуют предупреждения, и не есть рыбу, если ее выловили из загрязнённых рек или там, где водоемы тоже могут быть отравлены.

Отравление мышьяком может привести к судорогам, поражению печени и почек, а иногда – к смерти. Предположительно, источником загрязнения стали горнодобывающие предприятия в соседней Мьянме – они находятся на неподконтрольной правительству территории, уточняет BAZA.