Подальше от аварийных домов призвали держаться жителей Суоярви

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В ближайшие дни в Суоярви рядом с некоторыми аварийными будет опасно находиться. Администрация Суоярвского округа предупредила жителей о сносе ряда пустующих бараков.

Расселенные аварийные дома начали сносить уже сегодня, 28 ноября. Так, в городе собираются снести ряд домов на Суоярвском шоссе. Работы продолжатся ориентировочно до понедельника, 30 ноября, предупредили в официальном паблике округа.

С места уже снесенного дома на ул. Н. Идрисова, 11 в эти дни на полигон вывезут мусор.

Горожан попросили не находиться рядом с этими домами и работающей техникой.