Скончался старший брат актера Леонида Каневского

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В возрасте 93 лет ушел из жизни советский и израильский писатель Александр Каневский – родной брат актёра Леонида Каневского. Об этом пишет канал BAZA.

Каневский был одним из авторов популярной юмористической советской телепрограммы «Кабачок 13 стульев». Кроме того, он был автором и участником передачи «Вокруг смеха» – читал там свои рассказы, а также руководил театром «Гротеск», работал писателем, поэтом, драматургом и киносценаристом.

В 1991 году Каневский переехал в Израиль и жил в Тель-Авиве. За свою жизнь он написал более 20 книг, повестей, сборников рассказов и пьес. Общий тираж его произведений превысил миллион экземпляров.