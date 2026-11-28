Температура воздуха ночью будет колебаться от - 3 до -14 в республике

Фото: Петрозаводск говорит

Еще на пару градусов похолодает в Карелии к воскресенью, 29 ноября. Специалисты регионального гидрометцентра рассказали о том, какая погода будет в республике в последний выходной день.

В Петрозаводске облачно с прояснениями и без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -5, -7, днем -1, -3. Атмосферное давление будет падать.

Облачно с прояснениями будет и в Карелии. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер будет дуть западный, юго-западный умеренный. В ночные часы -3, -8, местами столбики термометров опустятся до -14, днём ожидается 0, -5.