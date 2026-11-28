Квартира петрозаводчанина сгорела год назад – жилье взамен до сих пор не дали

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Участник СВО из карельской столицы, оставшийся даже без развалившегося барака, обратился к Бастрыкину. Об этом сообщил Информационный центр Следкома России.

Участник специальной военной операции рассказал о длительном нерасселении жильцов многоквартирного дома на улице Рабочей в Петрозаводске. Здание 1960 года постройки признали аварийным в 2019 году – из-за высокой степени износа конструкций. В прошлом году в квартире заявителя случился пожар, огонь уничтожил жилье участника СВО. Однако благоустроенное жилье ему не предоставили до настоящего времени. Срок расселения определили только на 2029 год. Обращения в инстанции результатов не принесли.

В Следственном комитете Карелии по данному факту дважды возбуждались уголовные дела, однако позже решения отменил надзорный орган. Тем не менее СУСК Карелии снова возбудил уголовное дело о нарушении прав жильцов аварийного дома.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о предварительных и окончательных результатах расследования, а также о том, что делается для того, чтобы восстановить права жильцов барака на получение нормального жилья.

Исполнение поручения контролирует центральный аппарат российского ведомства.