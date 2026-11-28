Новое освещение появилось на Онежской набережной

Фото: Стопкадр видео со страницы Артура Парфенчикова в соцсети

Об освещении набережной жители карельской столицы просили давно. Теперь оно появилось, рассказал глава республики на своих ресурсах в Сети.

«Как и обещал, сделали новое освещение на Онежской набережной», – сообщил Артур Парфенчиков.

Освещение набережной в Петрозаводске – один из этапов ее масштабного благоустройства, которое начали в этом году благодаря соглашению с мэром Москвы Сергеем Собяниным и сотрудничеству с компанией «БИОЭН».

Так, помимо светильников в историческом стиле, впервые на набережной появилась и акцентная подсветка. Она зажглась у ротонды, которую тоже привели в порядок этим летом. Также подсветили скульптуру «Волна дружбы» и Святонаволоцкую площадь в створе проспекта Ленина.

По словам главы региона, благоустройство набережной карельской столицы продолжится в следующем году.