Об освещении набережной жители карельской столицы просили давно. Теперь оно появилось, рассказал глава республики на своих ресурсах в Сети.
«Как и обещал, сделали новое освещение на Онежской набережной», – сообщил Артур Парфенчиков.
Освещение набережной в Петрозаводске – один из этапов ее масштабного благоустройства, которое начали в этом году благодаря соглашению с мэром Москвы Сергеем Собяниным и сотрудничеству с компанией «БИОЭН».
Так, помимо светильников в историческом стиле, впервые на набережной появилась и акцентная подсветка. Она зажглась у ротонды, которую тоже привели в порядок этим летом. Также подсветили скульптуру «Волна дружбы» и Святонаволоцкую площадь в створе проспекта Ленина.
По словам главы региона, благоустройство набережной карельской столицы продолжится в следующем году.