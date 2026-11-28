Девочку-подростка искали в Карелии со вчерашнего дня

Фото: Петрозаводск говорит

Пропавшую накануне в Питкяранте 14-летняя девочку нашли сегодня, 28 ноября, мертвой. О страшном финале поиска сообщил паблик питкярантского поискового отряда «Длинный Берег».

Волонтеры выразили соболезнования семье ребенка. Источник не уточнил подробности трагедии. Напомним, девочка пропала в пятницу, 27 ноября, около 12 часов дня – ушла из дома на прогулку и не вернулась.

Как пишет издание «Фактор», тело пропавшей девочки нашли в лесу. Отмечается, что у погибшей имеются следы удушения и ножевые ранения. В совершении преступления подозревают 16-летнего знакомого девочки, с которым ее накануне зафиксировали камеры уличного видеонаблюдения.

Обстоятельства произошедшего выясняются.