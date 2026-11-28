Дети бросали ледышки в окна домов на Кукковке

Фото: Стопкадр видео из паблика «КУККОВКА.РФ | микрорайон Кукковка»

Чьи-то дети в карельской столице «придумали», чем занять себя на прогулке: они стали бросать в окна жилых домов снежки.

Снег после переменчивой погоды в Петрозаводске из рыхлого и пушистого превратился в мощные снаряды. Видимо, одна из таких «бомбардировок» сильно встревожила горожанку, жительницу Кукковки. Петрозаводчанка рассказала о происшествии в паблике «КУККОВКА.РФ | микрорайон Кукковка».

Инцидент произошел в вечернее время в субботу, 28 ноября, в районе дома № 65 на улице Балтийская. Трое мальчиков лет десяти обстреляли ледышками по стеклам. Женщина, мама маленького ребенка, сильно испугалась за малыша ведь ледяные комки могли разбить окна.

Горожанка обратилась в Сети к родителям подростков, видимо, для того, чтобы в будущем подобная опасная ситуация не повторилась.

«Родители данных детей, отпишитесь, пожалуйста: 3 мальчика лет 10-ти, гуляют у дома балтийская 65, двое – в чёрной одежде, третий – в черно-белой... Стреляют ледяными снежками по стеклам... У меня годовалый ребёнок дома, не дай бог разобьют окна!»,

– написала горожанка.

Женщина успела снять на видео убегающих подростков и разместила запись в паблике.

Также автор поста предупредила, что если реакции взрослых не будет в ответ на публикацию, она обратится в полицию.