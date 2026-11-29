За три дня до смерти у 14-летней девочки начались новые отношения

Фото: «Петрозаводск говорит»

За три дня до смерти 14-летняя девочка из Питкяранты начала встречаться с предполагаемым убийцей – 16-летним подростком, об этом пишет телеграм-канал Mash.

Напомним, в день исчезновения девочка вышла из дома около полудня и не вернулась. Камеры зафиксировали её вместе с новым другом. Затем тело девочки с множественными ножевыми ранениями обнаружили в лесополосе в поселке Юляристиоя, а юношу задержали.

По данным источника, подросток воспитывался в многодетной семье. Судя по его публикациям в социальных сетях и рассказам знакомых, он якобы придерживался радикальных взглядов, из-за которых многие сверстники перестали с ним общаться, уточняет канал.

По информации других источников, возможным мотивом убийства могла стать личная обида.

По факту убийства следователи возбудили уголовное дело.