Бастрыкин ждет доклад о ходе расследования дела об убийстве девочки-подростка в Карелии

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю республиканского следственного управления Максиму Козлову доложить о ходе расследования дела об убийстве 14-летней девочки из Питкяранты. Об этом сообщили в официальном канале связи ведомства в соцсети.

По версии следствия, 28 ноября в лесополосе поселка Юляристиоя Питкярантского района обнаружено тело 14-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти.

По подозрению в совершении преступления задержан ее 16-летний знакомый.

В ближайшее время Следственный комитет направит ходатайство в суд об избрании в отношении юноши меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее стали известны новые подробности убийства юной жительницы Питкяранты.