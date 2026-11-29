Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю республиканского следственного управления Максиму Козлову доложить о ходе расследования дела об убийстве 14-летней девочки из Питкяранты. Об этом сообщили в официальном канале связи ведомства в соцсети.
По версии следствия, 28 ноября в лесополосе поселка Юляристиоя Питкярантского района обнаружено тело 14-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти.
По подозрению в совершении преступления задержан ее 16-летний знакомый.
В ближайшее время Следственный комитет направит ходатайство в суд об избрании в отношении юноши меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее стали известны новые подробности убийства юной жительницы Питкяранты.