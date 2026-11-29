Жуткое ДТП произошло в центре Петрозаводска поздним вечером

Фото: «Петрозаводск говорит»

Возле торгового центра «Макси» в Петрозаводске вечером 28 ноября в 21:38 произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие, которое зафиксировала камера уличного наблюдения компании «Ситилинк».

Судя по кадрам, легковушка на высокой скорости сбила двух подростков, перебегавших дорогу. Один из них смог подняться самостоятельно, второй - остался лежать на проезжей части, к нему на помощь поспешили прохожие и водители других автомобилей.

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На месте ДТП работали медики и сотрудники полиции. О состоянии пострадавших пока ничего не известно.

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