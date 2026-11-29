Больше половины предприятий в республике сработали с убытками

Фото: Антонина Кябелева

Текст: Антонина Кябелева

Недавно Карелиястат опубликовал сразу несколько сборников, рассказывающих о социально-экономической ситуации в Карелии. Если верить официальной статистике, в промышленности наметилось несколько позитивных трендов, хотя есть сферы, сохраняющие негативную динамику.

Индекс промышленного производства в январе-сентябре 2026 года составил 102,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Объемы промышленного производства увеличились на 2,8%, а в сфере обрабатывающего производства рост еще более заметен – на 6,3%. Предприятия, занимающиеся водоснабжением, сбором и утилизацией отходов, ликвидацией загрязнений, показали увеличение на 1,2%.

Напротив, выпуск продукции в области электроснабжения, газоснабжения сократился на 2%, в добыча полезных ископаемых снизилась на 1,8%.

Если коснуться конкретных видов промышленного производства, то мы получим мозаичную картину с разнонаправленными тенденциями. По сравнению с январем-сентябрем 2025 года в 4,1 раза подскочило производство древесностружечных плит, в 1,6 раза – производство бетона, на 40% увеличился выпуск блоков и других изделий из цемента, бетона и искусственного камня для строительства зданий, на 25,6% выросло производство оконных блоков. Производство железнорудных окатышей – важнейшей для карельской экономики продукции – в натуральном выражении увеличилось (в январе-августе 2026 года) на 0,8%.

Одновременно на 83,4% упало производство конструкций и деталей из черных металлов, на 24,4% уменьшился выпуск гранул, гальки, гравия, на 9,2% сократился выпуск газетной бумаги.

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В пищевой промышленности история похожая: где-то резкий рост, а в других «нишах» явное снижение. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-сентябре 2026 года в 1,6 раза больше выпущено сливочного масла, переработанной и консервированной рыбы, ракообразных и моллюсков. Производство крупы увеличилось на 22,1%, а мясных полуфабрикатов – на 1%.

При этом на 33,4% сократилось производство сыров, на 11,5% хлебобулочных изделий, на 11,1% кондитерских изделий, на 4,1% снизилось производство молока и на 2,7% минеральной воды.

В январе-сентябре 2026 года оборот организаций республики показал незначительный рост – на 1,9%. В лидерах Лахденпохский район, где этот показатель вырос в 1,5 раза, Кемский район (увеличение на 44,4%) и Беломорский район (увеличение на 31,5%). Оборот петрозаводских организаций увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,4%. Хуже других выглядит Лоухский район, где этот показатель сократился на 16,4%, и Костомукша со снижением оборота организаций на 16,1%.

Если обратить внимание на объемы отгруженных товаров собственного производства, то мы вновь возвращаемся к негативным трендам: в январе-сентябре 2026 года произошло сокращение объемов на 8,3%. Влияние оказали горнодобывающая отрасль, где объемы отгруженной продукции снизились на 20,5%, и обрабатывающие производства, где снижение зафиксировано на уровне 3,8%.

Для понимания: в структуре объема отгруженной продукции для Карелии принципиальное значение имеют добыча полезных ископаемых (52,6%) и обрабатывающие производства (30,9%).

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Вызывает тревогу строительная отрасль. В январе-сентябре 2026 года объем строительных работ сократился в Карелии на 22,7%, если сравнивать с аналогичным периодом 2025 года.

В Петрозаводске, имеющем для строительной отрасли республики принципиальное значение, снижение объема работ и услуг зафиксировано на уровне 22,5%.

В Олонецком районе объемы строительства увеличились в 3,9 раза, в Сортавальском районе – в 2,5 раза. Но картину в целом эти редкие строительные «прорывы» не улучшили, так как в общем объеме строительных работ данные районы имеют слишком малый «вес».

Строительство жилых домов за 9 месяцев 2026 года сократилось в Карелии на 10%, а в Петрозаводске – на 26,2%.

Самые низкие показатели в Муезерском районе – снижение на 41,6%. Есть и передовики жилищного строительства: Беломорской район продемонстрировал рост в 2,7 раза, Сегежский – в 1,8 раза, а Кемский район – на 37%.

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Еще один важный показатель – оборот розничной торговли. За январь-сентябрь 2026 года он увеличился в сопоставимых цена на 3,9%. В Петрозаводске, где удельный вес розничной торговли составляет 56,7% от общереспубликанских масштабов, этот показатель подрос на 2,6%. Рост товарооборота зафиксирован во всех без исключения районах Карелии. В лидерах Пряжинский район с показателем увеличения на 15,6%, а самый низкий показатель в Сегежском районе – на 0,4%.

Сальдированный финансовый результат карельских предприятий, который представляет собой разницу между прибылью и убытками, составил по итогам 8 месяцев 2026 года чуть более 3,7 миллиарда рублей. Это на 12,8 миллиарда рублей (!) ниже показателей прошлого года.

Для того чтобы понять масштаб финансовой катастрофы, достаточно напомнить, что сальдированный результата организаций в январе-августе 2025 года составил немногим более 16 миллиардов рублей и уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 22 миллиарда рублей. Если и дальше так пойдет, то скоро убытки перекроют полученную прибыль.

Доля убыточных предприятий составила 54,2%, доля прибыльных – 45,8%.

В карельской столице это соотношение сложилось в пользу прибыльных предприятий: 51,7% организаций сработало с прибылью, а 48,3% получили убытки. Самая высокая доля прибыльных предприятия (57,1%) - в Олонецком и Кондопожском районах. В конце списка Суоярвский район, где прибыльных организаций специалисты Карелиястат не обнаружили. В Пряжинском районе доля убыточных предприятий составила 83,3%. Но еще тревожнее то, что годом ранее число убыточных организаций в Карелии составляло 48,1%, а прибыльных – 51,9%.

Если сравнивать сентябрьские цены 2026 года и цены, сложившиеся годом ранее, то инфляционная динамика такова: товары и услуги подорожали на 5,2%, продовольственные товары – на 5,4%, алкоголь – на 6,8%, непродовольственные товары – на 3,6%, услуги – на 6,7%.

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На 1 октября 2026 года на учете в службе занятости состояло 2 343 человека. Из них официальный статус безработного имели 1 728 человек. Если сравнить статистические показатели годовой давности, то очевидно, что негативные настроения на рынке труда усиливаются. На 1 октября 2025 года на учете в службе занятости состояло 2 177 человек, из которых статус безработного имело 1 653 гражданина.

Другими словами, за год количество человек, состоящих на учете в службе занятости, увеличилось в Карелии на 7,6%, а официально имеющих статус безработного стало больше на 4,5%. Одновременно сокращается число вакантных мест. По информации на 1 октября 2025 года их было 5 741, а на 1 октября 2026 года – 5135, то есть на 10,6% меньше.

В октябре 2026 года на 10 вакансий в среднем по Карелии претендовало 5 человек, в Петрозаводске и Пудожском районе – 7 граждан, в Лоухском районе – 9, в Медвежьегорском районе – 10, а в Лахденпохском районе и вовсе 14 потерявших работу. Самая благоприятная, судя по официальной статистике, ситуация в Питкярантском и Суоярвском районах, где на 10 вакансий приходится по 1 претенденту.

Официальная статистика рисует противоречивую картину. В Карелии есть точечные прорывы. Прежде всего рост индекса промышленного производства, особенно в обрабатывающем секторе, увеличение отдельных видов продукции и розничного товарооборота. Однако отдельные позитивные сдвиги не отменяют системных проблем: сокращение объемов отгруженной продукции, увеличение числа убыточных предприятий, стремительное ослабление финансовой устойчивости организаций, спад в строительной отрасли и рост напряженности на рынке труда.