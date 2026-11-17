16 ноября 2026 года не стало Михаила Полторанина, журналиста, экс-министра печати и вице-премьера России. Ему было 86 лет

Фото: Петрозаводск говорит

В газетах он писал о власти. В правительстве сам принимал решения. А возглавив комиссию по архивам, получил доступ к документам, которые десятилетиями оставались секретными. Он видел, как создаётся история и как много остаётся за пределами официальных сообщений. Его биография вместила несколько эпох, а имя осталось связано с переломными годами страны.

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Сегодня в эфире «Открытая дверь» Светланы Пушкиной. Мы вновь покажем встречу с Михаилом Полтораниным. Архивная запись теперь звучит иначе: разговор, к которому можно было вернуться, стал разговором, который уже невозможно продолжить.



Выражаем соболезнования родным и близким.



Смотрите «Открытую дверь». Памяти Михаила Полторанина.