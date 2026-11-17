В столице Карелии вынесли приговор несовершеннолетней по делу о хищении денег

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В Петрозаводске вынесли приговор несовершеннолетней жительнице города, признанной виновной в хищении денег с банковского счета в особо крупном размере. Подробности уголовного дела сообщили в карельском Следкоме.

По данным источника, девушка узнала, что у знакомой есть крупная сумма денег на счету, и поделилась информацией со своим приятелем. Молодой человек разработал план по похищению накоплений и привлек к его реализации еще одного соучастника.

Злоумышленники смогли завладеть телефоном богатой знакомой и выяснить у нее пароль от банковского приложения. Получив доступ к счету, девушка совместно с сообщниками перевела более полумиллиона рублей на свой банковский счет, а позже попыталась вывести оставшиеся деньги, но служба безопасности банка заблокировала операции. Похищенное сообщники разделили между собой.

Суд назначил девушке наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Двое других соучастников ранее были приговорены к 5 годам и 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также суд постановил взыскать с осужденных материальный ущерб, причиненный потерпевшей.