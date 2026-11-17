Хоккеист был в составе советской команды, участвовавшей в Суперсерии-1972 против Канады

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Умер олимпийский чемпион 1976 года, четырехкратный чемпион мира по хоккею Юрий Ляпкин. Сообщение о его смерти опубликовал на своем сайте московский «Спартак». Легендарному защитнику был 81 год.

«Спартак» выразил соболезнования родным и близким хоккеиста, назвав его смерть большой утратой для отечественного хоккея.

Юрий Евгеньевич был одним из заметных игроков советского хоккея. Ляпкин выступал за «Спартак» и воскресенский «Химик».

В составе сборной СССР он завоевал олимпийское золото на Играх 1976 года, четыре раза становился чемпионом мира – в 1971 и с 1973 по 1975 годы. Кроме того, хоккеист трижды выигрывал чемпионат Европы – в 1973–1975 годах. Защитник входил в состав советской команды, участвовавшей в Суперсерии-1972 против Канады.

Стало известно, что Ляпкин перенес инсульт, сообщает Lenta.Ru.