Прокуратура добилась возврата в государственную собственность земельного участка на территории заказника «Кижский»

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Карельская природоохранная прокуратура помогла устранить нарушения земельного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По данным источника, земельный участок на территории заказника «Кижский» находился в частной собственности. Частично он затрагивал береговую полосу Онежского озера.

Прокуратура попросила суд признать недействительным право собственности гражданина на часть участка, расположенную в береговой полосе. Суд встал на сторону надзорного органа. Нарушения закона были устранены.

Ранее сообщалось о том, что турбазу на Ладожском озере в Карелии снесут по решению суда.