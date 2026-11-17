В Приладожье появились необычные дорожные знаки

Фото сгенерировано Алиса AI

Далеко не все автомобилисты Карелии, к сожалению, соблюдают правила дорожного движения. Это ни для кого не секрет. И не поклеп: ежедневные сводки происшествий и итоги регулярных рейдов ГАИ сообщают о самых разных происшествиях и нарушениях.

В Сортавале, похоже, придумали, как заставить водителей не игнорировать требования дорожных знаков. Горожане заметили на перекрестке улиц Победы и Дружбы Народов знак «Уступи дорогу» – при выезде со второстепенной на главную. В этом ничего необычного-то вроде нет, но знак двойной, то есть там два одинаковых знака рядом.

Фото двойного призыва остановиться на этом участке дороги появилось в паблике «Подслушано в Сортавала».

«Наконец-то установили знаки для тех, кому приходится повторять два раза, два раза», – написал автор поста и, видимо, автор снимка.

Image Фото Валерия Севастьянова в паблике «Подслушано в Сортавала»

Конечно, эта придумка не разбудит совесть автолюбителей, если она у них годами спит, но точно должна обратить на себя их внимание. И, возможно, кому-то не захочется даже в собственных глазах быть нерадивым водителем, нерадивым водителем.