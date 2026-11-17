В Петрозаводске полицейские раскрыли кражу из магазина

Фото: «Петрозаводск говорит»

В полицию Петрозаводска поступила информация о краже в сетевом магазине. Сумма ущерба составила почти 3,5 тысячи рублей. О том, кто преступил закон, сообщили в МВД по РК.

По данным источника, злоумышленницей оказалась 42-летняя местная жительница. Ее противоправные действия запечатлела камера видеонаблюдения.

По версии полиции, на кассе самообслуживания женщина пробила товары, но не смогла их оплатить, потому что на банковской карте не хватило денег. Тогда покупательница забрала пакет с покупками и вышла из магазина.

В настоящее время возбуждено уголовное дело о краже.