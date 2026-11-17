На спецоперации погиб Александр Сниттиев

Фото сгенерировано Алиса AI

Уроженец Медвежьегорского округа Александр Игоревич Сниттиев 1988 года рождения погиб на спецоперации. О гибели земляка сообщили власти Паданского поселения в официальном паблике.

Сегодня, 17 ноября, станица Калнеболотская Краснодарского края прощается с погибшим бойцом.

Image Фото: Скриншот страницы паблика Паданского поселения

Александр ушёл добровольцем в зону СВО в октябре 2024 года. Погиб односельчанин 3 января 2025 года при выполнении боевого задания в Харьковской области вблизи города Волчанска.

В Сети выразили соболезнования родным и близким Александра Сниттиева.