Стали известны итоги рейдов ГАИ за прошлую неделю

Фото: Госавтоинспекция Карелии

В Карелии за минувшую неделю сотрудники ДПС поймали более ста нарушителей, которые представляют реальную угрозу для участников дорожного движения. С 9 по 15 ноября полицейские зафиксировали 103 нарушения правил дорожного движения в Карелии.

Так, инспекторы отстранили от управления четырех водителей с признаками опьянения и шестерых, которые сели за руль, не имея водительских прав.

Одним из самых опасных маневров на трассе является выезд на полосу встречного движения – в республике своей жизнью и жизнью других рискнули 25 нарушителей.

Не думали о безопасности детей в автомобиле три горе-водителя, которые везли маленьких пассажиров без детских удерживающих устройств.

Кроме горе-водителей добавили хлопот сотрудникам ГАИ и пешие участники дорожного движения – шесть пешеходов-нарушителей привлекли к административной ответственности.