Россияне в 55-й раз оказались в лидерах среди иностранцев по покупке недвижимости в Турции

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Россияне удерживают первое место в рейтинге иностранных покупателей жилья в стране-члене НАТО с апреля 2022 года. На отчет Турецкого статистического института обратило внимание издание РБК. В октябре россияне в 55-й раз подряд возглавили ежемесячный рейтинг.

Российские граждане приобрели в Турции в октябре 477 квартир и частных домов. Второе место у граждан Ирана, в октябре они купили 193 дома и квартиры. На третьем месте граждане Ирака, они купили 159 домов и квартир.

По данным турецкого Бюро статистики, в 2025 году россияне купили в Турции 3,64 тыс. квартир и домов.

Россияне также чаще стали приобретать недвижимость в Белоруссии. Доля сделок с участием российский граждан в общем объеме сделок с жильем в Минске увеличилась в 2,5 раза - до 10%.