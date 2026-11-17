Людей еще на несколько лет оставили жить в разрушенной деревяшке в Медвежьегорске

Фото: Информационный центр СК России

Жильцов восьмиквартирного дома с печным отоплением на улице Фанягина в Медвежьегорске устали ждать нормальных условий проживания – ведь ждут расселения своей деревяшки уже много лет – и пожаловались на свое житье-бытье председателю Следкома России Бастрыкину.

Главе российского ведомства рассказали о длительном нерасселении их ужасного дома. Здание 1960 года постройки находится в непригодном состоянии: фундамент и печки разрушаются, зимой в квартирах очень холодно. В 2018 году строение признали аварийным, однако до настоящего времени благоустроенное жилье гражданам не предоставили. Обращения в компетентные органы результатов не принесли, срок расселения дома перенесен на 2030 год.

Следственный комитет Карелии организовал проверку о нарушении прав жильцов аварийного дома в Медвежьегорске.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки и принятом по ее итогам решении, а также принимаемых мерах по обеспечению жильцов аварийного дома благоустроенным жильем.

Исполнение поручения контролирует центральный аппарат российского ведомства.