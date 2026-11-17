Как мы, сообщали ранее, Екатерину Реутову назначили новым вице-премьером по социальным вопросам. Пока она находится в статусе исполняющей обязанности.
Указ о назначении, как сообщили в официальных источниках, был подписан. Реутова приступила к работе в правительстве Карелии с сегодняшнего дня.
Екатерина Реутова - заслуженный работник образования республики, почетный работник общего образования России, педагогический стаж более 30 лет. С 2017 по 2023 год возглавляла школу №8 имени Н. Варламова в Петрозаводске.
До назначения на должность вице-премьера трудилась в мэрии в должности заместителя главы администрации и курировала вопросы образования, культуры, спорта и молодежной политики.
До сентябрьских выборов социальные вопросы в карельском правительстве курировала Лариса Подсадник.