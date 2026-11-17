Журналист Светлана Куницына скончалась после операции на сердце

Фото: Алиса ИИ

Ушла из жизни бывшая ведущая НТВ Светлана Куницына. Об этом сообщает «Лента.ру».

По данным источника, в начале ноября журналисту провели тяжелую операцию на сердце в Москве. После операции Куницыной стало плохо, ее перевели в реанимацию. Телеведущая находилась в критическом состоянии. Спасти ее врачи не смогли.

Светлана Куницына получила популярность благодаря своей работе на канале НТВ. Она вела авторские передачи «Искусство высокой моды» и «Шинель-5», также была модным обозревателем программы «Намедни».

Ранее сообщалось о том, что 18-летний футболист умер после попадания мяча в голову в Аргентине.