В заповеднике «Кивач» рассказали о «косолапом» госте

Фото создано с помощью Алиса AI

Вблизи реки Суна в заповеднике «Кивач» в Кондопожском районе в объектив фотоловушки попал медведь. О хищнике рассказали в паблике учреждения.

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Фото: стоп-кадр видео заповедника «Кивач»

По данным источника, в кадре «косолапый» появился в темное время суток 4 ноября. При этом, почуяв неладное, он поторопился скрыться в чаще леса.

«Вроде толстый, откормленный, но не спит, бродит по лесу»,

— так прокомментировали появление медведя сотрудники заповедника.

Отмечается, что тёплая затяжная и дождливая осень не даёт хищнику впасть в спячку.

Ранее мы сообщали о том, что в Пермском крае местный житель госпитализирован после встречи с «косолапы».