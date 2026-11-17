Вблизи реки Суна в заповеднике «Кивач» в Кондопожском районе в объектив фотоловушки попал медведь. О хищнике рассказали в паблике учреждения.
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Фото: стоп-кадр видео заповедника «Кивач»
По данным источника, в кадре «косолапый» появился в темное время суток 4 ноября. При этом, почуяв неладное, он поторопился скрыться в чаще леса.
«Вроде толстый, откормленный, но не спит, бродит по лесу»,
— так прокомментировали появление медведя сотрудники заповедника.
Отмечается, что тёплая затяжная и дождливая осень не даёт хищнику впасть в спячку.
Ранее мы сообщали о том, что в Пермском крае местный житель госпитализирован после встречи с «косолапы».