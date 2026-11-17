Женщина погибла, ее муж тяжело ранен в Белгородской области

Фото "Петрозаводск говорит"

В Белгородской области дрон ударил по автомобилю, в котором ехали супруги. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

По данным источника, трагедия случилась в селе Черемошное Белгородского округа. Ехавшая в машине женщина погибла на месте. Ее муж получил множественные осколочные ранения и был госпитализирован в одну из больниц областного центра.

Ранее сообщалось о том, что накануне в Белгородской области от ударов с неба погибли два человека, кроме того, умер еще один, получивший ранения в октябре.