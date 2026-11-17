Во дворе колледжа на Голиковке с последствиями непогоды боролись с помощью тачки и двух ведер

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В век технологий и ИИ в Петрозаводске с водой на асфальте борются при помощи двух пар рук, двух ведер и садовой тачки. Кадры сизифова труда двух дворников разместил паблик «Отражение. Карелия».

Картину под названием ликвидация водоема запечатлели жильцы одного из домов на проспекте Невского.

Во дворе колледжа технологии и предпринимательства в столице Карелии два человека пытались справиться с последствиями небольшого снега, дождя и, вероятно, отсутствия дренажа или проблем ливневой канализации.

Мужчина в сапогах зачерпывал воду ведерком в садовую тачку и одно ведерко выливал в другое ведро своего коллеги. Затем оба шли в сторону мусорных контейнеров и выливали содержимое на траву. После возвращались в лужу и повторяли все действия.