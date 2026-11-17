Приставы помогли жителю Карелии получить документы о травме на производстве и компенсацию морального вреда

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Приставы помогли петрозаводчанину получить справку о полученной на работе траве и компенсацию.

Специалист заработал травму во время ремонтно-строительных работ в дополнительную смену. Руководство отказывалось признать случившееся производственной травмой, ссылаясь на расхождения в табеле учета рабочего времени. Работник смог в суде доказать, что травма связана с его трудовой деятельностью.

По этому делу приставы возбудили исполнительное производство и вручили руководителю организации постановление, уведомили о сроке исполнения и возможных последствиях при неисполнении. Компания формально подошла к вопросу и оформила акт по форме Н-1, в котором не отражались обстоятельства случившегося.

Тогда пристав потребовал, чтобы организация документ о несчастном случае переделала и указал, что в акте должно быть указано. Но компания не спешила и подала в суд уже на самого пристава в попытке обжаловать его действия и затем сам исполнительский сбор. Попытка не удалась.

В конце концов работодатель оформил акт о несчастном случае на производстве в строгом соответствии с законом и выплатил пострадавшему работнику 150 тысяч рублей компенсации морального вреда. Также руководитель перечислил в бюджет 35 тысяч рублей исполнительского сбора за пропуск установленных сроков добровольного исполнения.