Суд наказал костомукшанку штрафом

Фото: Петрозаводск говорит

Прокуратура Костомукши провела проверку по жалобе – в надзорное ведомство поступило заявление об оскорблении.

Надзорный орган установил, что в июле этого года 50-летняя костомукшанка на общей кухне многоквартирного дома в городе горняков Карелии в ходе конфликта в неприличной форме оскорбила соседку. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Ведомство возбудило в отношении несдержанной женщины дело об административном правонарушении – за оскорбление.

Состоялся суд – мировой судья оштрафовал костомукшанку на 3 тысячи рублей.