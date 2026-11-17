Прокуратура Костомукши провела проверку по жалобе – в надзорное ведомство поступило заявление об оскорблении.
Надзорный орган установил, что в июле этого года 50-летняя костомукшанка на общей кухне многоквартирного дома в городе горняков Карелии в ходе конфликта в неприличной форме оскорбила соседку. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.
Ведомство возбудило в отношении несдержанной женщины дело об административном правонарушении – за оскорбление.
Состоялся суд – мировой судья оштрафовал костомукшанку на 3 тысячи рублей.