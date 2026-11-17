На Прямой линии 16 ноября к Артуру Парфенчикову обратился участник боевых действий с просьбой о приобретении мини-трактора

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После возвращения со спецоперации Альберт Ильченко занялся предпринимательской деятельностью: осваивает участок в Арктической зоне, где планирует выращивать ягоды. В настоящее время он проходит обучение в школе фермера и планирует развивать начатое дело. На Прямой линии ветеран СВО попросил Главу Карелии помочь с покупкой садовой техники.

Артур Парфенчиков напомнил, что в республике действует грант «Агромотиватор» — он запущен в этом году специально для участников СВО, ветеранов боевых действий и бойцов, уволенных в запас, решивших начать своё дело на земле. Размер выплат значительный — от 3 до 7 млн рублей. Одно из обязательных условий участия в конкурсе — наличие земельного участка.

Карелия — уникальная территория для развития именно ягодного садоводства. Земельный участок у Вас уже есть, поэтому можно подготовить проект не только на приобретение мини-трактора,

— сказал Парфенчиков.

Глава региона подчеркнул, что забота о семьях участников СВО – задача первостепенная. Эта работа должна вестись систематически на всех уровнях.

Министерству сельского хозяйства поручаю продолжить работу по созданию всех необходимых условий для того, чтобы наши ветераны СВО могли найти для себя занятие на родной земле в сельском хозяйстве, в фермерстве, в сельском туризме,

— сказал Глава республики.

Кроме того, Артур Парфенчиков отметил: при поддержке карельского Минсельхоза и Россельхозбанка ветераны СВО и их семьи второй год подряд бесплатно проходят полноценное переобучение в проекте «Школа фермера». Сегодня среди её слушателей — и участники спецоперации, и жёны действующих бойцов.

Запись «Прямой линии» доступна на странице Артура Парфенчикова во «ВКонтакте».