Поручение муниципальному предприятию «Автоспецтранс» дала глава города Инна Колыхматова

Фото: страница Инны Колыхматовой в ВК

Увеличить кратность рейсов по вывозу покрышек с мест их сбора поручила муниципальному предприятию «Автоспецтранс» глава Петрозаводска Инна Колыхматова. Об этом градоначальница написала на своей странице в соцсетях.

Во вторник на улицу Попова, 7 приехали представители городской администрации, депутаты и члены муниципальной Общественной палаты. Именно здесь «Автоспецтранс» в этом году впервые разместил ПУХТО — контейнер, предназначенный для сбора отработанных шин. Ещё такие ёмкости появились по адресам:

- ул. Шотмана, 34;

- ул. Балтийская, 35;

- Вытегорское шоссе, 82.

По словам Инны Колыхматовой, автомобильные шины — отходы четвёртого класса опасности, и складировать их на обычных контейнерных площадках нельзя.

К сожалению, не все горожане и юридические лица бережно относятся к порядку. На многих контейнерных площадках образовались стихийные свалки покрышек. Это не только портит облик города, но и требует ежегодных бюджетных затрат на вывоз незаконно складированных шин. Для примера: на эти средства город мог бы установить несколько детских площадок,

– пишет градоначальница.

С начала сезона «Автоспецтранс» уже вывез порядка 175 тонн отработанной резины.