В Лоухском районе вернули из небытия более 40 имен красноармейцев

Фото: «Петрозаводск говорит»

На Братской могиле воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в поселке Сосновый увековечены 45 фамилий воинов, погибших на территории Лоухского муниципального района. Об этом событии сообщили в паблике администрации района.

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По данным источника, вернули из небытия имена тех красноармейцев, чьи останки были найдены во время поисковых экспедиций 2024-2026 годов.

Сообщается, что в благоустройстве воинского захоронения активное участие принимали местное население и организации.

Ранее участники поискового отряда «Балтийский щит» обнаружили в районе реки Нёлукса Прионежского района незахороненные фрагментированные останки бойца Красной армии.