Порывы ветра местами в республике будут достигать 14 м/с

Фото: Петрозаводск говорит

Типичная для второй половины ноября погода прогнозируется в среду в Карелии.

О погоде на предстоящие сутки порталу «Петрозаводск говорит» рассказали специалисты карельского гидрометцентра.

Так, 18 ноября в республике будет пасмурно, ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами гололедица. Ветер подует южный, юго-восточный, 6 – 14 м/с, местами с порывами до 14 м/с. Температура воздуха в ночные часы -2, +3, днем 0, +5.

В Петрозаводске пасмурно, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер южный, юго-восточный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха в течение суток 0, +2.