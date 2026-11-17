Связью нового поколения охвачено 16 городов в 10 регионах округа, за исключением Ненецкого автономного округа.

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В сентябре МТС открыла доступ к гигабитной сети 5G (в диапазоне 4,9 ГГц, n79) в пяти крупнейших городах России, в том числе в Санкт‑Петербурге и Москве. Параллельно на базе принципа технологической нейтральности оператор запустил 5G на частотах LTE (2100 МГц, n1). В СЗФО такие сети появились в Санкт‑Петербурге, Мурманске, Вологодской и Псковской областях, а также в республиках Коми и Карелии. В октябре покрытие в округе увеличили более чем в полтора раза — к сети подключили Ленинградскую, Калининградскую, Новгородскую и Архангельскую области.

Сейчас 5G от МТС работает в следующих локациях:

Санкт‑Петербург (диапазоны n1 и n79);

Всеволожск (Ленинградская область, n1);

Калининград, Гурьевск, Советск, Пионерский, Светлый (Калининградская область, n1);

Великий Новгород (Новгородская область, n1);

Псков и Великие Луки (Псковская область, n1);

Вологда (Вологодская область, n1);

Архангельск (Архангельская область, n1);

Мурманск (Мурманская область, n1);

Сыктывкар и Ухта (Республика Коми, n1);

Петрозаводск (Республика Карелия, n1).

По данным аналитиков, доля смартфонов с поддержкой 5G наиболее высока в Вологде и Мурманске — она достигает 40 %. В остальных городах показатель варьируется от 20 до 38 %.

Независимые замеры подтверждают показатели оператора. По данным агентства TelecomDaily, в октябре в Санкт‑Петербурге МТС продемонстрировала высокую скорость загрузки - 1,18 Гбит/с. Технология даёт не только повышенную скорость мобильного интернета для пользователей, но и открывает новые возможности для бизнеса. Наибольший эффект от внедрения 5G ожидается в добывающей промышленности, логистике, транспорте, машиностроении, а также в проектах «умных городов» и зданий. Ключевыми преимуществами стандарта в таких сценариях становятся высокая скорость передачи данных, большая ёмкость сети и надёжность — в том числе при использовании частных (private) 5G‑сетей на автономной архитектуре.