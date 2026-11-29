Электрический удлинитель спровоцировал пожар в доме в Заозерье

Фото: отряд противопожарной службы Прионежского района

Сегодня, 29 ноября, в 10:10 дежурный караул пожарной части по охране микрорайона Соломенное подняли по тревоге – поступило сообщение о пожаре в квартире жилого деревянного дома в Заозерье.

На месте происшествия огнеборцы оказались спустя шесть минут. На месте специалисты установили, что электрический удлинитель стал причиной ЧП.

Хозяин квартиры самостоятельно ликвидировал огонь до прибытия специалистов.

В этот раз никто не пострадал, уточнили в паблике Отряда противопожарной службы Прионежского района.

Ранее два человека погибли в результате пожара на улице Волховской в Петрозаводске.