Сегодня, 29 ноября, в 10:10 дежурный караул пожарной части по охране микрорайона Соломенное подняли по тревоге – поступило сообщение о пожаре в квартире жилого деревянного дома в Заозерье.
На месте происшествия огнеборцы оказались спустя шесть минут. На месте специалисты установили, что электрический удлинитель стал причиной ЧП.
Хозяин квартиры самостоятельно ликвидировал огонь до прибытия специалистов.
В этот раз никто не пострадал, уточнили в паблике Отряда противопожарной службы Прионежского района.
Ранее два человека погибли в результате пожара на улице Волховской в Петрозаводске.