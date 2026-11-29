62 пассажира автобуса из Северной столицы застряли на границе с прибалтийской страной

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На переходе «Койдула» пограничники прибалтийской страны демонстративно опустили шлагбаум перед автобусом с 62 пассажирами и водителем, направлявшимся из Санкт-Петербурга в Эстонию. Люди остались без еды и удобств и были вынуждены провести ночь на нейтральной полосе, сообщает «Деловой Петербург».

Отмечается, что большая часть пассажиров рейса — граждане Эстонии.

Российские пограничники предложили транспортному средству вернуться с нейтральной полосы в Россию, но пассажиры отказались, опасаясь, что на следующий день эстонская сторона не возобновит пропуск.

За последние сутки пункт пропуска работал чуть более трёх с половиной часов из положенных 12.

Напомним, 1 декабря Эстония планирует полностью закрыть все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией, а те, кто желает перейти границу быстрее, покупают места в очереди.