Пожарные Прионежского и Олонецкого районов тушили полыхающий частный дом, автомобиль и баню

Фото: паблик Отряда противопожарной службы Прионежского района

С разницей в несколько часов по тревоге подняли 28 ноября пожарных Прионежского и Олонецкого районов. Подробности сообщили в МЧС по РК.

В 11:11 поступило сообщение о пожаре в частном доме в деревне Верховье Прионежского района. На место происшествия выехали 12 специалистов и 3 единицы техники, которым удалось оперативно ликвидировать пожар. Огнём повреждены дом и автомобиль.

В 18:34 в Мегреге горела частная баня. Шесть пожарных быстро справились с огнем на площади 2 квадратных метра — повреждены крыша и парильное помещение.

О пострадавших в обоих случаях не сообщается.

Ранее в Петрозаводске на пожаре погибли два человека.