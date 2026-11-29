ТОС «Исток» завершил проект по созданию сценических костюмов в Янишполе

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В культурно-спортивном комплексе Янишпольского сельского поселения Кондопожского района состоялось мероприятие, в ходе которого ансамбль народной песни «Светёлка» и вокальная группа «Селяночка» продемонстрировали свои новые сценические костюмы.

Обновление гардероба стало возможным благодаря проекту ТОС «Исток», уточнили в Министерстве национальной и региональной политики Карелии.

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По данным источника, было сшито 13 костюмов для первого коллектива и 12 – для второго.

«Новые костюмы <…> помогают артистам чувствовать себя увереннее на сцене, а зрителям — проникаться атмосферой праздника»,

— отметила председатель ТОС «Исток» Лариса Монакова.

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