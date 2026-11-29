Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 30 ноября по 6 декабря

Фото: нейросеть Алиса AI

Время разгрести завалы! Отделите важное от того, что просто крадёт внимание: закройте хвосты, уточните условия сотрудничества и наметьте реальные цели до конца года. В финансах не дёргайтесь и держите в уме предстоящие расходы. В личной жизни — зелёный свет откровенным разговорам! Венера в Скорпионе 4 декабря намекнёт: доверие и близость — это ценно, но личные границы никто не отменял. Не требуйте от партнёра постоянных доказательств чувств — это утомляет. А 6 декабря Меркурий в Стрельце разбудит тягу к знаниям, путешествиям и обмену идеями! Наметьте курс, но не пытайтесь решить всё за один день. Главное — не начинать декабрь с бесконечной гонки, а создать понятную основу для завершения года. Последовательность и разумное распределение сил работают лучше, чем тотальный контроль над мелочами!

Источник: astro-ru.ru

Овны, это отличная неделя для карьеры! Если хотите продвинуться, излагайте мысли кратко и по делу. В первой половине возможна премия или прибавка к зарплате. Но несмотря на это, старайтесь не тратить лишнего. К выходным — время для примирения и восстановления отношений.

Тельцы, сконцентрируйтесь на новых идеях, иначе станет скучно и на работе, и дома. Сдерживайте негативные эмоции и не обижайте близких резкими словами. Поездки и путешествия сложатся удачно! Звезды советуют сократить траты и отложить деньги на новогодние подарки.

Близнецы, именно сейчас есть шанс решить главную проблему, которая тяготит вас не один год! Судьба сама подскажет выход. Вас ждут незабываемые свидания и встречи — вы почувствуете, что любите и любимы. Доходы окажутся больше расходов, так что не экономьте на качестве.

Раки, старые обиды уходят в прошлое, а проблемы постепенно разрешаются! Вы сможете начать новые отношения, получить дополнительную профессию и выйти на новый уровень. Успех ждет тех, кто связан с преподаванием или медициной. В пятницу начальство заметит и похвалит ваши таланты.

Львы, карьерные вопросы будут сложными и могут поставить вас перед выбором. Не упирайтесь — дайте событиям идти своим чередом. Будет шанс исправить допущенные когда-то ошибки. С близкими действуйте хладнокровно, без ослепляющих эмоций.

Девы, научитесь принимать помощь и не пытайтесь все тащить на себе! Доверяйте близким — это принесет облегчение. Сейчас есть все шансы удачно сменить работу или найти того, кто решит финансовые вопросы. При всей широте души сохраните заработанное для своих нужд.

Весы, период будет суетным и напряженным. Если что-то не получается, не идите напролом — отложите вопрос на пару дней. Чем меньше говорите о планах, тем быстрее они осуществятся! Денежные вопросы могут решиться с помощью близкого человека, а к концу недели ждите солидную прибыль.

Скорпионы, возможны события, которые изменят мировосприятие и жизнь! Вы можете встретить любовь или принять выгодное деловое предложение. Посмотрите на себя со стороны — объективная оценка поможет добиться успеха. Сейчас ваше время! Деньги есть и будут стабильно.

Стрельцы, неделя подарит сказочные возможности, если протянете руку помощи близким и друзьям! Ситуация располагает к контактам, сотрудничеству, интересным встречам и поездкам. Семейные отношения начнут налаживаться, а работа и зарплата порадуют.

Козероги, забудьте о прагматизме — позвольте себе чуть больше вольностей в личной сфере! Отличное настроение гарантирует забота о себе. Ваши идеи находят отклик у окружающих, вы завоюете сторонников! Накопленные деньги отложите на праздники, а от дополнительной работы не отказывайтесь.

Водолеи, вы видите цель и не замечаете препятствий! Уверенность придает силы, а душевное равновесие позволяет идти вперед. Прислушайтесь к идеям коллег — они могут вдохновить. Подумайте о вложении в образование и уделите время семье. Не стесняйтесь высказывать идеи начальству — они найдут применение.

Рыбы, возможна легкая грусть: одна из ваших гениальных идей может не сработать, или человек, от которого ждали взаимности, откажется от общения. Перешагните через неприятности и настройтесь на позитив! Во второй половине недели отношения с партнером наладятся, полезно заняться совместным творчеством.