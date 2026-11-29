Новости Петрозаводска и Карелии | Петрозаводск ГОВОРИТ

Новости Петрозаводска и Карелии | Петрозаводск ГОВОРИТ

Узнайте, в какие дни стрижка принесёт деньги и удачу, а в какие лучше не рисковать и встретить Новый год с тем, что есть

Image

Фото: нейросеть Алиса AI