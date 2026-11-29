До Нового года — считанные недели, а вы всё думаете: стричься или уже поздно? Спокойно! Держите наш декабрьский календарь: где удача, где деньги, а где лучше просто надеть шапку и переждать до января.
Источник: dzen.ru
1 декабря. Стрижка притянет мелкие неприятности и испортит настроение перед праздниками.
2 декабря. Не ждите от новой прически сногсшибательного эффекта.
3 декабря. Лучше не стричься – результат может разочаровать.
4 декабря. Хороший день для легкой коррекции – подровняйте кончики и освежите форму без глобальных перемен.
5 декабря. Стрижка принесет удачу в делах и придаст волосам легкость и послушность.
6 декабря. Благоприятный день – новая прическа привлечет деньги и поможет в общении.
7 декабря. Не советуем стричься – можно потерять энергию и навлечь финансовые проблемы.
8 декабря. Избегайте стрижки – день перед новолунием, результат вряд ли порадует.
9 декабря. После парикмахерской волосы станут слабыми и тусклыми.
10 декабря. Отложите ножницы – стрижка может привести к растратам и испортить карьеру.
11 декабря. Посетив парикмахера можно поддаться дурным мыслям и потерять уверенность.
12 декабря. Стрижка привлечет удачу и поможет быстрее отрастить длину.
13 декабря. Благоприятный день для смелых экспериментов – новая прическа усилит харизму.
14 декабря. Не советуем стричься – есть риск проблем со здоровьем и на работе.
15 декабря. Стрижка может ослабить волосы и испортить настроение.
16 декабря. Сделав стрижку, можно привлечь болезни и перхоть.
17 декабря. После визита в парикмахерскую можно потерять энергию и упустить удачу.
18 декабря. Отложите ножницы – день считается тяжелым для любых манипуляций с волосами.
19 декабря. Можно подровнять кончики, но без кардинальных перемен.
20 декабря. Стрижка принесет деньги, удачу и естественную красоту.
21 декабря. Новая прическа укрепит здоровье и подарит уверенность.
22 декабря. Хороший день для короткой стрижки – форма сохранится надолго и привлечет позитив.
23 декабря. День перед полнолунием – лучше отложить визит к парикмахеру, результат может разочаровать.
24 декабря. Полнолуние – не стригитесь, волосы будут непослушными и капризными.
25 декабря. День не подходит для экспериментов с прической.
26 декабря. Не советуем стричься – можно ослабить здоровье и навлечь проблемы.
27 декабря. Сходив в парикмахерскую можно испортить внешний вид и настроение.
28 декабря. Отличный день – форма прически продержится долго, а удача будет рядом.
29 декабря. Благоприятный день – стрижка привлечет удачу и поможет в делах.
30 декабря. Можно освежить прическу, но без сложных экспериментов.
31 декабря. День не подходит для перемен в имидже. Встречайте праздник с тем, что есть!